„Ich dachte jetzt bringt er mich wirklich um“

Nina hat über Jahre Gewalt durch ihren Partner erlebt, bis er sie beinahe getötet hätte. Ihr blieb nur noch die Flucht ins Frauenhaus. In der „Krone“ erzählt sie ihre bewegende Geschichte. Indes nimmt die Gewalt an Frauen zu. Der Bedarf an Zufluchtsstätten steigt. 228 Plätze stehen momentan wienweit in insgesamt fünf Frauenhäusern für Frauen und Kinder zur Verfügung. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.