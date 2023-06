Babler stellte sich in der SPÖ-Zentrale vor

Nachdem nun das Wahlergebnis bestätigt ist und daran „nichts zu rütteln“ gibt, wie es die SPÖ-Wahlkommission am Dienstag erklärte, kann Neo-Parteichef Andreas Babler nun seine Arbeit beginnen. Mittwochfrüh begab sich Traiskirchner Bürgermeister nach Wien, um sich in der Parteizentrale in der Löwelstraße vorzustellen.