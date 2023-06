Ludwig wünscht sich aktive Beteiligung Doskozils

Am Rande der Landeshauptleute-Konferenz sind auch die SPÖ-Landeshauptmänner zusammengetroffen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig berichtete am Mittwoch, dass es Kontakt mit Hans Peter Doskozil gegeben habe und er hoffe, dass sich dieser künftig unter dem neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler an der inhaltlichen Diskussion beteiligen werde.