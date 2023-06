Schwärzler ist im Viertelfinale von Roland Garros!

Joel Schwärzler hat einen weiteren Meilenstein seiner noch jungen Karriere erreicht, der 17-Jährige steht nach einem weiteren bärenstarken Auftritt im Viertelfinale des Junioren-Bewerbs von Roland Garros. Der ÖTV-Youngster startete zwar ein wenig zaghaft in sein Achtelfinale gegen den Argentinier Fernando Cavallo, wurde in seinem vierten Aufschlagsspiel zum 3:4 gebreakt und musste auch noch das 3:5 hinnehmen. Was der Vorarlberger aber wohl als kleinen Weckruf nahm, er ließ zwei souveräne Aufschlagsspiele und zwei Breaks folgen, gewann Satz eins nach 47 Minuten noch mit 7:5.