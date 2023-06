Elf „Stolpersteine“ gegen das Vergessen

Projekt geht weiter

Nächstes Jahr sollen weitere Steine verlegt werden, die sich dem Gedenken an Opfer des NS-Regimes widmen. Initiatorin ist die Historikerin Waltraud Neuhauser-Pfeiffer, die die Geschichte jüdischer Familien in Steyr erforscht. Und die gesamte Aktion ist zudem Teil des europäischen Gedenkprojekts, das Gunter Demnig bereits 1996 in Deutschland startete. Mittlerweile sind 90.000 „Stolpersteine“ in 26 europäischen Ländern verlegt. In Oberösterreich haben sich bisher 11 Gemeinden an dieser Form der Erinnerung beteiligt; Linz setzt nicht auf Steine, sondern auf Gedenksäulen, wir berichteten bereits.