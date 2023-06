Borealis profitiert vom Wunsch nach Leichtigkeit

Verkauf der Stickstoff-Sparte: „Es braucht größere Player“

In greifbare Nähe ist auch der Verkauf der Stickstoff-Sparte an den tschechischen Agrofert-Konzern gerückt. Gangl rechnet mit einem Abschluss per Ende Juni. „Die europäische Düngemittelindustrie ist extrem unter Druck. Es braucht größere Player wie es auch Agrofert ist, der Synergien hat, um bestehen zu können“, so der 51-Jährige, der verrät, dass es für den Standort keine Alternativen gab: „Wir hatten schon die Vorbereitungen für die Standortschließung gemacht.“