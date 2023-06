Mehr Tempo: Landeshauptleute tagen im Burgenland

In Andau (Bezirk Neusiedl am See) ist am Mittwoch die Landeshauptleute-Konferenz zusammengetroffen. Nach einem Fototermin sind die Vertreter aller neun Bundesländer gemeinsam in den Klausurraum marschiert. Thematisch geht es unter anderem um den Finanzausgleich, die Länder hatten hierzu bereits auf Tempo bei den Verhandlungen und einen neuen Aufteilungsschlüssel gedrängt.