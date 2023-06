Dieser Excel-Fehler führte zur SPÖ-Verwechslung

Schon am Parteitag kursierte das Gerücht, dass Babler bei acht Urnen vorne lag und erst die letzten drei Urnen sollen die Entscheidung für Doskozil gedreht haben. Kritisch hinterfragt, wie es zu dieser Kehrtwende kommen konnte, tat in der Kommission niemand. „Es hat keinen Zweifel am Ergebnis gegeben“, sagt die Wahlleiterin Klaudia Frieben am Dienstag.