Ohne Kuscheln geht’s bei „Regina“ nicht

„Wer schläft, sündigt nicht. Wer gut schläft, träumt auch noch schön“, steht neben der Tür, die in den Schauraum führt, wo Birgit und Robert Gramlinger kurz auf einem der Betten Platz nehmen. An fast jeder Ecke des Regina-Schlafkomfort-Gebäudes können Besucher solche Details entdecken. „Der Maler hatte freie Hand“, denkt die 46-Jährige an den Bau des Gewerbeschlosses Haid in Vöcklamarkt zurück.