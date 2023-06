Das Möbelhaus haben immer mehr zum Essen gern

In Wels hat man daher im Zuge des Umbaus das XXXL-Restaurant nicht nur modernisiert, sondern auch erweitert - auf nun rund 240 Sitzplätze. Worin Saliger die Gründe für den wachsenden Kundenstrom sieht? „Wie in der Gastronomie gab es auch bei uns Preiserhöhungen, aber wir bieten trotzdem ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das viele überzeugt.“ Günstig wolle man sein, trotzdem aber die Region stärken, betont Saliger. So werden alle Schnitzel, die in XXXLutz-Restaurants serviert werden, in Österreich bezogen.