Bonn: Wo Ludwig van Beethoven tanzte

Deutsche Zentrale für Tourismus

1070 Wien, Mariahilfer Straße 54

01/513 27 92, www.germany.travel

Das Beethoven-Haus in der Bonner Altstadt ist von Mittwoch bis Montag von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Der Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler kann bis Mitte November von Einzelbesuchern jeweils Samstag und Sonntag und an bestimmten Feiertagen besichtigt werden, der Zutritt ist aber nur in Gruppen bei Führungen möglich.