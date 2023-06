Trotz Madrid-Enttäuschung bleibt Leon (noch) cool

European Games warten

Einen ersten Schritt zurück in die Erfolgsspur kann Pauger schon in drei Wochen in Krakau (Pol) bei den European Games machen. „Fürs Selbstvertrauen wäre es sicher gut, wenn mir endlich wieder einmal ein solides Rennen gelingen würde“, erklärt Leon, der Anfang Juli auch mit einem Start beim Weltcup in Tiszaujvaros (Ung) spekuliert. „Danach geht es für drei Wochen ins Höhentrainingslager nach Livigno. Und dann beginnt für mich die wirklich entscheidende Phase der Paris-Qualifikation.“