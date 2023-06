Freigabe für Klagenfurt-Sportchef ist wohl durch!

Es ist keine Überraschung mehr, nur noch ein Frage der Zeit. Da die „Violetten“ für die „Heimholung“ von Günther Gorenzel nach Kärnten keine Ablöse zahlen, will 1860 München diese kurioserweise über ein Testspiel lukrieren. So wird von den „Löwen“ demnächst offiziell verkündet, was laut deutschen Medien schon passiert sein soll: Die Freigabe für Gorenzel ist durch.