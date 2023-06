Effenberg an Blau-Weiß: „Rockt die Bundesliga!“

In Sachen Klub-Organisation wird ein Nachfolger für den fürs Teammanagement zuständig gewesenen Peter Huliak, der Hertha-Wels-Manager wird, gesucht. Peschek: „Es ist noch offen, wie wir die Organisationsstruktur anpassen.“ Bezüglich des neuen Stadions, das am 5. Juli eröffnet wird, „haben wir, was die uns betreffenden Sachen anbelangt, alle Wettbewerbe fertig oder in der finalen Phase. Es geht nur noch um die Umsetzung.“