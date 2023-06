Wir fliegen Sie zur Mega-Show von P!nk nach Paris!

Am 1. und 2. Juli spielt Superstar P!nk zwei Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Wer jetzt schon wissen will, wie die Mega-Shows werden, welche Songs auf der Setlist stehen und wie die Sängerin so drauf ist, hat jetzt als KronePLUS-Leser die einmalige Chance, es vorab herauszufinden: Wir schicken eine oder einen glücklichen Digital-Abonnenten mit Begleitung nach Paris, um P!nk live in der La Défense Arena zu erleben!