Ausgrabung von Korngolds „Die stumme Serenade“

Beim Namen Erich Wolfgang Korngold (1897 - 1957) denkt man sogleich an „Die tote Stadt“, „Das Wunder der Heliane“, oder auch an „Violanta“. „Die stumme Serenade“ ist ein Spätwerk Korngolds, welches er Mitte der 1940er Jahre in Amerika schrieb, wohin er emigrierte, um dort eine höchst erfolgreiche Karriere als Film-Komponist zu beginnen. Nach einem Roman von Victor Clement „The silent Serenade“, von Korngold ursprünglich in englischer Sprache für den Broadway vorgesehen, schrieb Raoul Auernheimer eine deutsche Fassung mit Gesangstexten von Bert Reisfeld und auch von Korngold selbst.