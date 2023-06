Dieser Wohnwagen hat seinen eigenen E-Antrieb!

Ein integrierter Elektroantrieb und eine wahlweise 40 oder 80 kWh große Batterie im Unterboden versetzen den zweiachsigen Anhänger in die Lage, das Zugfahrzeug zu unterstützen. Am Urlaubsstandort soll sich der L1 dank Solaranlage selbst mit Strom versorgen. So ist man auch am Ziel unabhängig von Ladeanschlüssen oder Gasflaschen.