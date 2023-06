Bis zu 28 Meter hoch? Wirbel um neues Wohnprojekt

„Punktuell in Höhe bauen“

Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ) weist die Kritik zurück. Es sei dringend notwendig, leistbares Wohnen zu ermöglichen. Im konkreten Fall sei das Ziel, 100 bis 150 Wohneinheiten auf drei Etagen zu schaffen - neben Rathaus, Hotel und Polizeiinspektion. Die Genossenschaft agiere gemeinnützig. Zur Höhe meint Schlager: „Wer in der heutigen Zeit noch nicht verstanden hat, dass die Zukunft in Bezug auf nachhaltiges Bauwesen nur sein kann, punktuell in die Höhe zu bauen, ist entweder uninteressiert oder uninformiert und braucht dringend Nachhilfe zum Thema nachhaltige Stadtentwicklung, Umwelt- und Bodenschutz.“ Es könne nicht das langfristige Ziel von Städten sein, immer mehr in die Breite zu wachsen.