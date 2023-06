Als zweifache Mutter wieder zurück im alten Beruf

Nur mit Betreuungsplatz möglich

Das Wichtigste für eine Mama: Die Kinder müssen versorgt sein. Nach der Zusage für einen Krabbelstubenplatz für den 2-Jährigen schienen die Voraussetzungen gut. Die bald 4-Jährige ist im Kindergarten, der Zwerg in der Krabbelstube, und ab Mittag sind die Kids bei den Omas, bis die Mama heimkommt – so der Plan. In der Praxis hatte der Kleine Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung, die Omas mussten noch teilweise den Vormittag stemmen. Doch: Glücklich ist, wer überhaupt auf die Hilfe der Großeltern zurückgreifen kann!