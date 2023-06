Karriereende! KAC-Goalie ging durch die Hölle

Im Training verrissen

Angefangen hatte das Dilemma schon 2018 mit zwei doppelten Bandscheibenvorfällen. Dann im Dezember ’21 ging’s so richtig los. Da hatte sich Holzer gerade als Backup-Goalie hinter Sebastian Dahm etabliert, ein Match in der ICE-Liga, eines in der CHL gemacht. „Ich hab mich im Training eigentlich nur verrissen. Es hat einen Brenner gemacht. Ich hab gedacht, in einer Woche wird es schon wieder gehen.“