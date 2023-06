Türkei: Inflation sank auf 39,6 Prozent

Die Türkei befindet sich in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen der Geschichte des Landes. Die eigene Währung verlor massiv an Wert und befeuerte in den vergangenen Monaten die Inflation noch weiter. Nach einem Rekord im Herbst mit 85,5 Prozent ist die Teuerung im Vormonat auf 39,6 Prozent gesunken. Nun will der wiedergewählte Präsident Recep Tayyip Erdogan das Ruder herumreißen. Das zeigt sich auch an seinem massiv umgebauten Kabinett.