Was Erdogan in seiner dritten Amtszeit bevorsteht

NATO-Beitritt Schwedens: Die Türkei blockiert seit Monaten die Aufnahme Schwedens in die NATO - und steht deshalb vor dem Gipfel der Allianz im Juli in Vilnius unter wachsendem Druck. Für die Aufnahme eines neuen Mitglieds ist die Zustimmung aller Bündnispartner nötig. Als Begründung führt die türkische Regierung an, dass Stockholm kurdischen Aktivisten Zuflucht biete, die Ankara als „Terroristen“ betrachtet. Erdogan fordert deren Auslieferung an die Türkei.