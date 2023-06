Sonne-Wolken-Mix: Unbeständig, aber ungefährlich

„Die Modelle zeigen Gewitter in den Gurktaler Alpen, auf der Pack, der Koralpe, in den Karnischen Alpen und in den Karawanken, von Osttirol über Oberkärnten bis Unterkärnten. Regen und Wärmegewitter kann es zeitweise auch in den Becken und Tälern geben“, so Meteorologe Steffen Dietz von Ubimet.