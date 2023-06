Weltweiter Bestseller-Vergleich: So fährt die Welt

Nur ein einziger Pkw schafft es gleichzeitig in alle Top-Ten-Rankings: Teslas Model Y, das in China auf Rang zwei einläuft, in den USA Platz sechs erobert und in Europa noch knapp zehnter wird. Auch wenn man den Fokus etwas erweitert, fällt das Fehlen gemeinsamer Bestseller auf. In der vom Beratungsunternehmen Inovev erstellten 25er-Liste aller drei Märkte findet sich ansonsten nur noch der Toyota Corolla, der sowohl in Europa als auch in China und den USA eine starke Rolle spielt.