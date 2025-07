ÖFB-Talent verlängert Vertrag und wird verliehen

„Für Florians weitere Entwicklung ist es enorm wichtig, dass er jetzt so viel Einsatzzeit wie möglich auf hohem Niveau erhält“, sagte TSG-Sportchef Andreas Schicker. Micheler gehörte in der abgelaufenen Saison unter Trainer Christian Ilzer dem erweiterten Profikader an, sein Bundesliga-Debüt gab er Ende August 2024. Mit der zweiten Mannschaft Hoffenheims stieg er in die dritte Liga auf.