Spazierte ein Bär durch Wals?

Stock appelliert an den Hausverstand der Salzburger. „Immer kritisch bleiben. Und bloß nicht alles glauben, was im Internet steht“, sagt er. In den vergangenen Wochen häuften sich beim Land und bei der Jägerschaft Meldungen über angebliche Bären-Sichtungen – bestätigen konnte man keine davon. Zuletzt kursierte ein Bild im Internet, das einen Bären in Bischofswiesen im angrenzenden Bayern zeigen soll. Auch dieses Foto stellte sich relativ rasch als Fälschung heraus.