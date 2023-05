Braunbär wurde nahe Kleinwalsertal gesichtet

Ruhiges Verhalten zeigen

So soll man sich ruhig verhalten, wenn man einen Bären sieht und sich langsam zurückziehen. Wichtig ist auch, keinerlei Essensreste in der Natur zurückzulassen, da dies das Wildtier anlocken könnte. Keinesfalls sollte man Zweige, Steine oder sonstige Gegenstände in Richtung des Bären werfen. Der Bär sollte immer die Möglichkeit haben, auszuweichen.