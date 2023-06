So verlor eine Frau 12.000 Euro ihrer Abfertigung

Nach knapp 20 Jahren als „gute Seele am Empfang“ im Rehazentrum Felbring in Muthmannsdorf an der Hohen Wand sollte sich Susanne Pross auf den wohlverdienten Ruhestand freuen. Sollte. Denn die Aussicht auf den Pensionsantritt in einigen Monate wird durch den Blick auf ihr Abfertigungskonto getrübt: „Ich muss mit einem Verlust von 60 Prozent rechnen“, klagt Pross.