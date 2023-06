„Wir könnten die Welle in der City realisieren“

Stefan Stockinger, der 2019 das österreichische Patent für seine Art von gepumpter Welle erhielt und diese zuletzt im Wasserbaulabor der TU Wien perfektionierte, war bereits im Mai 2021 mit der Stadt im Gespräch. Der damalige Tourismusdirektor Georg Steiner und SP-Stadtchef Klaus Luger hatten für eine stationäre Surfanlage im Linzer Hafen, die als Leuchtturmprojekt und Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen fungieren hätte sollen, sogar schon Absichtserklärungen unterzeichnet. „Doch dann haben wir das Ganze nach Absage der Linz AG auf Eis und den Fokus in die Detailplanung gelegt. Nun ist aber alles fertig entwickelt und bereit. Wir sind für alles offen, könnten uns vorstellen, die erste Welle in Linz zu realisieren“, so Stockinger.