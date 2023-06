Wirbel um Schwarzarbeit in der Stadtbad-Kantine

„Alleinherrschaft“ von Bad-Stadtrat?

Mayer kritisiert, dass der zuständige Stadtrat via Gemeinderatsbeschluss mit ÖVP-Mehrheit die „Alleinherrschaft“ über das Bad übertragen bekommen hat: „Das geht in einer Stadt nicht! Es rumort aber schon schwer in der ÖVP. In einem Jahr sind drei ihrer Stadträte zurückgetreten!“