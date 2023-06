Grazer Software: Neuer Anstrich für alte Filme

Doch warum eigentlich alte Filme einfärben? „Farbfilme wirken auf den Zuseher einfach anders als Schwarz-Weiß-Filme“, sagt Höller. „Man kann historisches Filmmaterial ein Stück weit in die Gegenwart holen, indem man ihm Farbe verleiht“, ergänzt Pock. Ein Beispiel: Gerade in Zeiten, in denen immer weniger Zeitzeugen der beiden Weltkriege noch leben, wird es für die Erinnerungsarbeit umso wichtiger, historisches Material für junges Publikum greifbar zu machen.