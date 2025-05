Neue Baustellen: In Graz droht bald noch mehr Stau

Weniger Parkplätze in der Münzgrabenstraße

Ab 19. Mai startet in der Münzgrabenstraße – wichtige Einzugsroute vom Autobahnknoten Graz-Ost – eine weitere Baustelle, die vor allem Autofahrern Geduld abverlangen wird. Im Bereich Moserhofgasse bis Sandgasse stehen umfassende Sanierungsarbeiten an. „Der Straßenquerschnitt wird angepasst, Wasser- und andere Leitungen werden auch mitgemacht, Schrägparkplätze werden zu Längsparkplätzen“, schildert der Grazer Straßenamt-Chef Thomas Fischer einen Teil des umfassenden Vorhabens, in das auch die Fröhlichgasse bis Höhe der Messe-Einfahrt eingeschlossen ist.