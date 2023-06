„Ein Festival ist wie ein bunt gefüllter Obstkorb“

Könnten Sie uns ein Beispiel nennen?

Ransmayr: Der Kulturverein Spätschicht, der an der Schnittstelle Theater, Film und Musik experimentiert, gestaltet vier Abende am Salonschiff „Florentine“.

Ostertag: Oder wir bieten Workshops an, in denen es um Instagram und Storytelling geht, auch um die Frage: Was ist real und was erfunden? Schäxpir ist die richtige Plattform, um wirklich Dinge auszuprobieren.