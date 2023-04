Festival taucht in die Magie des Theaters ein

Schäxpir, das Theaterfestival für junges Publikum in Linz, taucht in seiner zwölften Auflage in die Magie des Theaters ein. Von 14. bis 24. Juni wird der Frage nachgegangen „Was ist real und was erfunden“. Rund 30 Produktionen, darunter viele neue Formate an ungewöhnlichen Schauplätzen, wollen vor allem bei jungen Menschen die Lust auf Theater wecken.