Geschichtenerzählen in 12 Sekunden

Eine ganze Geschichte in nur zwölf Sekunden beschreiben? Klingt heftig, ist es auch. Was der „Generation TikTok“ wahrscheinlich ziemlich leichtfällt, kann ältere Semester schwer ins Grübeln bringen. Zum bereits siebenten Mal finden am 29. Juni im Gartenbaukino die „Kürzestfilmfestspiele“ statt. Festivalorganisatorin Michaela Bilgeri ist Jahr für Jahr selbst davon überrascht, wie viele verschiedene Geschichten sich in so extrem kurzer Zeit erzählen lassen. Das Festivalformat ist natürlich auch dem Zeitgeist der Verknappung und sinkenden Aufmerksamkeitsspannen geschuldet.