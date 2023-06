Bauern auf „Fortbildung“: Klimawandel auf Almen

Weidemanagement als zentrales Thema

Eine zentrale Rolle spiele dabei ein klimagerechtes Weidemanagement, das am hinteren Gepatsch bereits erfolgreich getestet wurde. Durch die längere Vegetationsperiode steige nämlich die Biomasse auf den Almen. Es könne aber nur so viel Fläche offen bleiben, wie das Vieh fressen kann. Folglich müsse früher aufgetrieben werden, sonst wachsen die Almen zu. Laut Steinberger sollte auch die Koppelwirtschaft wieder eingeführt werden. Eine laienhafte Weideführung fördere zudem das Wachstum des Borstgrases, die „perfekte“ Unterlage für Lawinen. Die KLAR Arlberg Stanzertal zeigt sich äußerst motiviert, die Maßnahmen der so genannten Phase II bis Ende 2024 umzusetzen.