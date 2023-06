Ex-Gemeinderätin übernimmt Hagenauer-Job

Fischer schaffte 2018 den Sprung in die Gemeindevertretung der Stadt Salzburg. Nur ein Jahr später verlor sie nach der Gemeinderatswahl allerdings den Sitz wieder. Bei der Salzburger AK ist die Juristin für Gesundheitspolitik und Sozialpolitik zuständig, passt also perfekt ins Sozialressort, hat Einblick und kennt die Hintergründe. Die Sozialdemokratin ist auch seit längerer Zeit in der Gewerkschaft tätig. Viel Zeit der Eingewöhnung wird der künftigen Stadträtin nicht bleiben. Im kommenden Frühjahr stehen bereits wieder Wahlen an.