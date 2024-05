Mit einem Bein sitzt Liefering am Frühjahrsthron

Zum Saisonkehraus der zweiten Liga gastiert Lafnitz bei Liefering. Ein Spiel, in dem es entgegen der Gesamttabelle noch um etwas geht: Die Jungbullen können sich zum besten Frühjahrsteam küren. In jener Wertung sind sie nämlich mit einem Punkt Vorsprung auf Admira und Meister GAK Erster. Damit kann Liefering mit einem Sieg auf diesem Thron landen. „Unabhängig vom Gegner erwarte ich vom Team, im letzten Duell noch mal alles auf dem Platz liegen zu lassen und – unabhängig vom Ergebnis – mit einer guten Leistung in den Urlaub zu gehen“, sagt Interimscoach Daniel Beichler, der danach wieder die U18 trainiert.