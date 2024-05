Britischer Premier scherzt über Auftritt im Regen

Symbolträchtiger Auftritt

Sunak hatte am Mittwoch vor dem Regierungssitz 10 Downing Street unter freiem Himmel die Parlamentswahl ausgerufen (siehe Video oben) und wurde dabei patschnass. Da er schlechte Umfragewerte hat, wurde der Auftritt als symbolträchtig gewertet. Zeitungen titelten am nächsten Tag mit Wortspielen wie „Drowning Street“ (auf Deutsch etwa „Ertrinken-Straße“), in sozialen Medien machten Bilder und Videos die Runde.