Propaganda-Videos der Hamas im Internet geteilt

Der Nahost-Konflikt wird seit dem Hamas-Überfall im Oktober 2023 global heiß diskutiert – auf beiden Seiten gibt es Tote, auf beiden viele Emotionen. Selbst in den Gerichten schlägt sich das nieder, wie in diesem Fall im Salzburger Landesgericht. Ein Palästinenser aus Gaza, der seit Jänner 2022 im Pinzgau lebt und arbeitet, musste sich am Freitag dem Terror-Vorwurf stellen: Der Asylwerber soll in sozialen Netzwerken Propaganda für die Hamas und Ableger-Organisationen gemacht haben – schon seit 2020.