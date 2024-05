Seekirchen übernachtet am Thron, Kuchl unter Druck

Grödig zahlte einen hohen Preis für den Nachtragssieg am Dienstag gegen Kuchl, gab gegen Verfolger Seekirchen am Freitag knapp eine halbe Mannschaft vor. Doch: „Wir haben uns schwer getan“, befand der letztlich siegreiche Trainer der Wallerseer, Mario Lapkalo. Per Abstauber gingen die Gäste durch Musljija in Führung (26.), nach ruhenden Bällen drehten Würtinger (45.) und Büchele (56.) die Partie. Mit dem sechsten Sieg en suite klettern die Flachgauer über Nacht auf Platz eins. „Cool. Schön das mal sehen zu können. Ist ja das erste Mal heuer“, fand Lapkalo.