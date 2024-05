Schwarzacherin (14) beeindruckt mit ihrer Stimme

Sie wollte mehr daraus machen und setzte sich daheim ans Klavier: 16 Stunden lang arbeitete sie schließlich gemeinsam mit Schulkollegen an der Aufnahme von „Der Mensch hat nichts gelernt“. Die Schüler investierten auch viel Freizeit in das Projekt und reichten den Beitrag spontan beim Talente-Wettbewerb „Falco goes school“ ein. Für die St. Johanner Schule ist die Einreichung eine Premiere. Bis Sonntagabend (26.) ist das Voting noch offen.