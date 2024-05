Starke Weltmeisterschaft war erst der Anfang

Zukunft in der Schweiz

Danach beginnt schon das Sommertraining für die kommende Spielzeit, wo der Center, nach seiner ersten Saison mit über 30 Punkten, weiter in der Schweizer Hauptstadt reifen will. „Ich bekam sehr viel Eiszeit, war meist in der ersten Linie. Da will ich weitermachen“, ist der Pinzgauer entschlossen das nächste Level zu erreichen. Womit sich auch die Tür nach Nordamerika weiter öffnen könnte. Nach der WM gab’s keinen Kontakt“, erklärt Baumgartner.