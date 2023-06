Schöpferin der Krone blüht zum Narzissenfest auf

Auge für Ästhetik

Mit so einer Vorgeschichte steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit ein gutes Auge für Ästhetik zu haben. „Fingerspitzengefühl und Geduld sind auch nötig“, ergänzt Haas. Bei der Arbeit sitzt sie am liebsten in der Küche oder auf der Veranda. Der Aufwand für die ehrenamtliche Tätigkeit ist groß. Viel zeitliche Zuwendung braucht vor allem das Arrangieren der einzelnen Blüten. Nach zwei bis drei Stunden sind die blumigen Kunstwerke fertig und warten ab April dann auf ihren Einsatz.