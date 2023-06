Erzdiözese Salzburg lockt mit kostenlosen Tattoos

Normalerweise arbeitet Paul Madreiter in seinem Tätowier-Studio in Langkampfen in Tirol. Doch heute, Freitag, zieht es den Künstler nach Salzburg. Und zwar mitten ins Herz der Altstadt - in die Kollegienkirche. „Nicht viele können von sich behaupten in einer Kirche tätowiert zu haben“, lacht Madreiter. Im Zuge der Langen Nacht der Kirchen tätowiert Madreiter mit zwei Kollegen kleine christliche Symbole wie Kreuze oder Friedenstauben. „Beim Free Tattoo Walk-In kann man einfach vorbei schauen und sich gratis ein Tattoo machen lassen“, sagt Madreiter.