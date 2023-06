Wiens Gemeindebauten platzen aus allen Nähten

Außerhalb von Wien ist Überbelag bestenfalls ein Wohn-Randthema: In nur 3,8 Prozent der österreichischen Hauptwohnsitze lebt man beengt. In Wien sieht die Sache jedoch anders aus: Hier wohnen in 8,1 Prozent der Häuser und Wohnungen mehr Menschen als dort eigentlich Platz haben. Noch einmal dramatischer ist die Lage bei Gemeindewohnungen: Fast jede sechste ist überbelegt - und das, sieht man sich den Platzbedarf an, im Durchschnitt zu einem Drittel. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.