Kadyrow schwört Rache für Angriffe auf Moskau

Nachdem die russische Flugabwehr am Dienstag mehrere feindliche Drohnen über Moskau abgeschossen hatte, meldete sich am Mittwoch Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow wütend zu Wort und kündigte Vergeltung an. „Wir werden in der Zone der militärischen Spezialoperation bald zeigen, was Rache im ganzen Sinne des Wortes ist“, so der Vertraute von Wladimir Putin.