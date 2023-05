Wagner-Chef über Kreml: „Stinkende Kreaturen!“

Dass die Drohnen schon an der Rubljowka (Moskauer Villenviertel, in dem viele wichtige Persönlichkeiten Russlands wohnen - unter anderem auch der russische Präsident Wladimir Putin selbst, Anm. d. Red.) angekommen sind, störe ihn nicht. „Sollen eure Häuser doch brennen“, meckerte er. Ihn kümmere nur das Schicksal der einfachen Bürger. „Was sollen die Bürger machen, wenn Drohnen mit Sprengstoff in ihre Fenster krachen?“, fragte er.