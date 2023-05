Drohnenangriff auf russische Ölraffinerie

In der Afipsky-Ölraffinerie in der russischen Region Krasnodar brach nach Angaben des Gouverneurs der Region in den frühen Morgenstunden ein Feuer aus. Es sei wahrscheinlich durch eine Drohne verursacht worden, schrieb Gouverneur Weniamin Kondratjew auf Telegram. „Es gibt keine Verletzten.“ Die Afipsky-Raffinerie liegt unweit des Schwarzmeerhafens Noworossijsk. In Medienberichten war auch von einer lauten Explosion die Rede.