Im zehn Grad kalten See auf Hilfe gewartet

Am Nachmittag des Pfingstsonntag war ein mit zwei Personen - ein 55-jähriges Paar aus Traun - besetztes Segelboot am Hallstättersee unterwegs, als plötzlich heftige Windböen einsetzten und das Boot zum Kentern brachten. Die beiden Segler stürzten daraufhin in den nur zehn Grad kalten Hallstättersee.